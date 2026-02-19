ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:27 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:27 IST
ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
Haveri

