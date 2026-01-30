ತಡಸ | ಗಾಯತ್ರಿ ದೇಗುಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

<p><strong>ತಡಸ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತಾ ದೇಗುಲದ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ.31ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಜ.30ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಗುರುಚರಿತ್ರ ಮಂಗಳ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜ.31ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, 7ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, 9ಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಹವನ 10ಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತೆಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅದೈತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪ್ರಣವಾನಂದತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>