ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಗ್ಗಳ: ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ  

<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಗುಗ್ಗಳ, ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಜರುಗಿದವು. ಗುಗ್ಗಳೊತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪುರವಂತರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕುರಿತು ಒಡಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿ ಹಿಡಿದು ಗುಗ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಶಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇವರ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಸಕಲ ವಾಧ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿದೆ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.</p>