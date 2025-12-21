ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: 51,000 ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಚನ ವಂದನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 35 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೋಂದೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ
