ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮಂಜೂರು; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.29 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ, 61,631 ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ: ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:12 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:12 IST
ಅರ್ಹರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಫೆ. 13ರಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Haveri

