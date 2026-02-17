ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ಹಿಮ್ಸ್‌’ಗೆ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಗರಿ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:49 IST
- ಹಿಮ್ಸ್ ಕೇವಲ ಬೋಧನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ
ಡಾ. ಎಸ್. ಆಶಾಕಿರಣ ಹಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹಿಮ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ. ಹಿಮ್ಸ್ ಅಡಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
HaveriHims

