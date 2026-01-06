ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿ | ಸಿ.ಎಂ. ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಡಾಂಬರ್

ಹಾವೇರಿಗೆ ಜ. 7ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿಯ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಸುಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರು
ಹಾವೇರಿಯ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಸುಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರು
HaveriCMCM siddaramaiah

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT