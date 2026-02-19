ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾವೇರಿ: ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ‘ಜಿಜ್ಞಾಸ’

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪರಿಚಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಾಯ್ಡು ಗಿರೀಶ ಯನಮಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವರಾಮ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು
Haveri

