ಹಿರೇಕೆರೂರ: ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p><strong>ಹಿರೇಕೆರೂರ:</strong> ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿ ಅನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜು ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನು ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ಜಗಿ ಮತ್ತು ಈಡಲ್ಗಿವ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರೈತ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎಸ್. ಶಿರೂರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಶ ಲಮಾಣಿ ,ಲಲಿತಮ್ಮ , ರಾಜಣ್ಣ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ , ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೇವಣಕರ , ನವೀನ್ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ , ಹುತ್ತೇಶ ಲಮಾಣಿ , ಬಸವರಾಜ ಗುಡದಳ್ಳಿ, ಕುಸುಮಾ ಕೋಟಗದ್ದೆ , ಶ್ರುತಿ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>