ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 

<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ 71ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ.28 ರಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸುವ ವಧು–ವರರು ಜ.15ರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 9448150160. 9448630647 ಹಾಗೂ 9448337111 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜ.23ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಲನ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಜಾನಪದ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭರತ ನಾಟ್ಯ, ಕೋಲಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ₹5ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹3ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹2ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು 9448109755 /8660271641 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>