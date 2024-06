ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು!

‘ನೋಟಾ’ (NOTA) ಎಂದರೆ ‘ಮೇಲಿನ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ’ (None of the above) ಎಂದರ್ಥ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮತ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.