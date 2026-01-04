ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ಹಾವೇರಿ| ದರ ಕುಸಿತ; ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ‘ಕಹಿ’ ತಂದ ‘ಸಕ್ಕರೆ’

ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆ; ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬ | ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮಿತಿ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
ಸಕ್ಕರೆ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ₹350ರಿಂದ ₹ 400 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಶೋಚನೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಗೂರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ
