ಹಾವೇರಿ | ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು: ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬೆಲ್ಲ

ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರು | ದಿನಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ | ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ₹38ರಿಂದ ₹42 ದರ.

ಹಾವೇರಿ: 'ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ರೈತರು, ಆಲೆಮನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸಾವಯವ' ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 4ಸಾವಿರದಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರನಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹2,850 ಹಾಗೂ ₹2,775 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಲೆಮನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೀಡುವ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾನಗಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಲೆಮನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿನಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ₹38 ರಿಂದ ₹42ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ, ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೂರು ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಜಿ.ಎಂ. ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯ ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆಲೆಮನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಹ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮೇಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಪುನಃ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹಲವು ಆಲೆಮನೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲೆಮನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ, ಶಿಂಗಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಆಲೆಮನೆಗಳು ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಉರುವಲು ಬೆಂಕಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ