ಹಾವೇರಿ | ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು: ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬೆಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೆಮನೆ ಆರಂಭ; ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ₹4,000– ₹5,000 ಸಂಪಾದನೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರು | ದಿನಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ | ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ₹38ರಿಂದ ₹42 ದರ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಂಗಾಪುರದ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಂಗಾಪುರದ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಯ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಯ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ
ಕಬ್ಬಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ
ಶಂಭು ನರೇಗಲ್ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ರೈತ
ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಟನ್‌ಗೆ ₹2000–₹3000 ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಭು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
