‘ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾವೇರಿ’

ಹಾವೇರಿ: 'ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿವೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ–2025'ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಚಲನಶೀಲರಿಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹಿಮ್ಸ್ (ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ) ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾವೇರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಚಲನಶೀಲರು, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುವುದಾದರೆ, ಅಂಥವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ, ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆ, ಇರಲು ಸೂರು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾದವು. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಲು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧೋರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಯೋಜನಗಳೇ ಎಲ್ಲ ನಗರಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಉಳಿದ ನಗರಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ–ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

'ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪರಿಕರ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವಾಹನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ: 'ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಜನರು ಕಸದ ರಾಶಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅ