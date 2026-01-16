ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ತಡಸ: ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಗಂಗೆಭಾವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಗಂಗೆಭಾವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಸಕಲ ವಾಧ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
Haverijatre

