ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ– ಪಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ, ಹಾವೇರಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಎಚ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ವಿ. ಬಸವಕುಮಾರ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಪಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ, ಅಟಾರಿ, ನಾಗರಾಜು ಪಿ, ಕರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ, ಶಿವಯೋಗಿ ಯಲಿ, ಅನಿಲ್ ಜಿ. ಬಡ್ನಿ, ನರ್ಮದಾ ಎಂ, ರೇಷ್ಮೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಧುರಾ ನವಲೆ ಇದ್ದರು.</p>