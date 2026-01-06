ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ವಿಜಯಪುರದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:08 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ-ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಪಿನ ದುಗರ್ಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಗೀ ಬೈಲು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪಧರ್ೆಗೆ ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಮಹಮ್ದಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ-ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಪಿನ ದುಗರ್ಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಗೀ ಬೈಲು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪಧರ್ೆಗೆ ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಮಹಮ್ದಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
HaveriVijayapuraWrestling

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT