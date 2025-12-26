ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯ’

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಿವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಿವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
Haveri

