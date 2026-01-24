ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ಮಿಯ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: ನಾಲ್ವರ ಸಾವು

ರಾ‌ಷ್ಟ್ರೀಯ‌ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್– ಕ್ರೂಸರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
Accident

