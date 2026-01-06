ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಆಳಂದ | ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:48 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:48 IST
ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಕೋರೇಗಾಂವ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಣಮಂತ ಯಳಸಂಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪ್ಯಾಟಿ ಪಿಂಟು ಸಾಲೇಗಾಂವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
Kalaburagiprogram

