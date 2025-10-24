ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಾಗ್ದರಗಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಯ್ದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:59 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:59 IST
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಚಣ್ಣ ವಾಗ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು
Alanda

