ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು 
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಗಮಿಸಿದರೂ ಪಟ್ಟಭದ್ರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
KalaburagiAmbedkarPriyank kharge

