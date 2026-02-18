ಕೋರವಾರ ಅಣಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ-ಹೋಮ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ</strong>: ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಹೊರವಲಯದ ಅಣಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಅಣಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಗಳು, ತಳಿರು ತೋರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗ ಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಕಳೆಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಚಕ ಧನಂಜಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ವೈದಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ಅಣಿವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಶಹಾಬಾದ್ನ ಮಲ್ಲು ಸಾಹು ಗೊಳೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಪತಿಗಳು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಮ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರದಲ್ಲಿ 10 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿಯ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುರವಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಹರಕೆಯ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಣಿಕ ಘತ್ತರಗಿ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸಂತೋಷ ಚಂದನಕೇರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವೀಂದ್ರ ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕ್ಷೇಮಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣಿವೀರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾಸೋಹದಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು:</strong> ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದಿಧ್ವಜ, ಕಳಸ ಮತ್ತು ಪುರವಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>