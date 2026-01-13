ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kalaburagi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT