ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಹಿಳೆಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:57 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:57 IST
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು
ಎನ್‌. ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ
HubballiDharwadrape casegang rape

