ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ| ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ: ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಶತಾಯುಷಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಉಪಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ
Kalburgiprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT