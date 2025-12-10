ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ‌ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ

ಸುಲೇಪೇಟ ಹಳೆ ದಾರಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಹಳೆದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಹಳೆದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಹಳೆದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಹಳೆದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು
ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಮಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಕಂಪನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ
ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಬಿರಾದಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಚಿಂಚೋಳಿ.
ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಬಿರಾದಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಚಿಂಚೋಳಿ.
ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ₹4.72 ಕೋಟಿ ಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವಿದ್ದು ಉಳಿದ ಅನುದಾನ‌ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಡಿಬಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಬಿರಾದಾರ  ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Kalburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT