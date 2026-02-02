ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿಂಚೋಳಿ: ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೂ 1951ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧಾರೆ ಎರೆದಿದೆ
ರಾಜಶೇಖರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
SchoolKalaburagi

