ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಂಚೋಳಿ | ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ: ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ₹25 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ,ಸಚಿವ
KalburgiChincholiVillage

