<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳುವಾದ ಕುರಿತು ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೈದಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಧಲ್ಲು ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜ.24ರ ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ ಜ.25ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಶೆಟರ್ ಮುರಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಜೂಜಾಟ: 7 ಜನರ ಬಂಧನ</strong></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಬಾರ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 7 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಪಂಡರಗಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ದೇಗಾಂವ, ಜಗದೀಶ ಸಾರಥಿ, ಶಂಕರ ದ್ಯಾಶೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನವೀರ ಹೆಡೆ, ಅನೀಲ ಕಣಸುರ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹ 17,100 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೈಶೈಲ್, ಅಂಬಾಜಿ, ಪ್ರೀತಮ್, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಬರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>29 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ವಶ</strong></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹99,960 ಮೌಲ್ಯದ 29.40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಅಶೋಕ ಮುದ್ದುಡಗಿ, ಬೇಲೂರಿನ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದು ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ, ಶಹಾಬಾದ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜುನೈದ ನಿಸಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>