ಮೈಸೂರು: 84 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ‘ಹೊಸ ಪಥ’ ನಿರ್ಮಾಣ

ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್‌: ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿತ
ಆರ್. ಜೀತೇಂದ್ರ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
Mysoreroad

