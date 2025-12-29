ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ: ಕಮಿಷನರ್‌ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್​.ಡಿ

‘ಗಡಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಭೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವರು ಬೀದರ್​ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಗಾರಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕು
-ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್​.ಡಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
Kalaburagi

