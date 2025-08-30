ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ರೈತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ‘ತಣ್ಣೀರು’

ಮಳೆ: ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:43 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:43 IST
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ–ಮಲಘಾಣ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು  – ಚಿತ್ರಗಳು: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್
Kalaburagi

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

