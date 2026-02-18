ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ: ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ 22ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:31 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:31 IST
ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವೆ.
ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಶಾಸಕ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಬರೆದ ನಾಡು ಕಲಬುರಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ.
ಮುಡಬಿ ಗುಂಡೇರಾವ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸಾರಂಗಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಲಫಲ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಠ
KalaburagiKannada sahithya sammelana

