ದಿಶಾ ಸಭೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ; ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸದ, ಸಚಿವರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:07 IST
ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
