ಕಲಬುರಗಿ: ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಲಪಡಿಸಿ
ಇನಾಂ ವೀರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಜಾತಿ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಸಮಾಜ ಇಂದಿಗೂ ಜಾತಿ ಕನ್ನಡಕದೊಳಗಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾಹಿತಿ
Kalaburagi

