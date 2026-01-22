ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ | ವನ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ: ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:28 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:28 IST
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಂಡ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಪೃಕೃತಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ದ ಅನುಮತಿ
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವೀಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ( ತಾಂತ್ರಿಕ -1) ಶುಭಾ ಕೆ. ಅವರು ಹಲವು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 25ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ‌ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜ.25ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರ ತಾಣ. ಇದನ್ನು‌ ನೋಡಲು ದೂರದ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಊಟ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ
ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಪ್ರವಾಸಿಗ
