ಕಲಬುರಗಿ: ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ₹2.24 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೊನಿಯ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹2.24 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾಗಿರುವ 63 ವರ್ಷದ ದತ್ತಪ್ಪ ಸುರಪುರ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 2025ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು 'ಆಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅರುಣ ಜೋಶಿ ಎಂಬಾತ 'ಕ್ವಾಂಟಾ ಪಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹12 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಆಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಭವಾಗಿ ₹500, ₹800 ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಳಿಕ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರುಣ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ. ನಾನು ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭದ ಹಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ₹1.30 ಕೋಟಿ ವಿಥ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಥ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಿತರ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹80 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ₹80 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ₹1.30 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ₹2.3 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ, ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ₹32 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ₹2.24 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>