ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಚರಂಡಿ, ಕಸ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ದಿನವಿಡೀ ‘ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ’ದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮೇಯರ್‌ ಪೀಠದ ಎದುರು ಗದ್ದಲ ನಡೆಸಿದರು
Kalaburagi

