ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ |‘ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಿವಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ’

21 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ; ಪರಿವಾರ ಮಿಲನ ಸಡಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:48 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:48 IST
ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸೇಡಂನ ನೃಪತುಂಗ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿಕ್ಷಿಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಜ‌.23ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಸಂರಕ್ಷಕ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ
ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹಾರಕೂಡ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
