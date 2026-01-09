ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಚೌಕ್‌ ರಸ್ತೆ

ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್‌.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಾಲಿಬ್‌ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಚೌಕ್‌ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು

ರಸ್ತೆ ಸಲುವಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 5–6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ
ಪತ್ರು ಸಾಬ್‌ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರ ಸಂಚಾರವೇ ಬಂದ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
ಮೊಹ್ಮದ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಗಾಲಿಬ್‌ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ
