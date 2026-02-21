ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಟಕಗಳ ಸುಗ್ಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಂಗಶಂಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:59 IST
ಕಲಬುರಗಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ‘ಕಾಮರೂಪಿಗಳ್’ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ
ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್
ನಾನು ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ 16, 18 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾಟಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ನಾಟಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕಲಬುರಗಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ರಂಗಶಂಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ
Kalaburagi

