ಕಲಬುರಗಿ|ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ₹1.73 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ-ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ
ಆನಂದ ಪಾರ್ಥನಳ್ಳಿ ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿ
Kalburgivehicle

