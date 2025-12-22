ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಏಳು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಶೂ ಭಾಗ್ಯ!

ತೀರ್ಥಕುಮಾರ ಬೆಳಕೋಟಾ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲು ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು
ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಶಾಸಕ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್‌ ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಲಕರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಅಂಗಡಿಯವರ ಬಳಿ ಉದ್ರಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮದಾನೆ ಡಿಡಿಪಿಐ
KalaburagiShoes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT