ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,713 ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲ

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆ, ಸೋರುವ ಸೂರಿನಡಿ ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ
ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
Kalaburagi

