ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ: ಸಂತೋಷ ನೇಮಕ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ</strong>: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಸೇನಾಪತಿ ಕಡಬೂರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಶಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಗುಣ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಡಬೂರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>