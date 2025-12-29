ಹೊಸ ವರ್ಷ: ಮುಂಬೈ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕಲಬುರಗಿ, ವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್-ಎಲ್ಟಿಟಿ ಮುಂಬೈ (07458) ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಬೇಗಂಪೇಟ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ತಾಂಡೂರು, ವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಸೋಲಾಪುರ, ಪುಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಮುಂಬೈ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (07459) ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>