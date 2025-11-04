ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಸೂರ್ಯಘರ್‌ | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ: ಹಿಂದುಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆ
ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾಲಯ್ಯ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KalaburagiKalyana KarnatakaSolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT