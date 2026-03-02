ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪೌರತ್ವ ಕಸಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ: ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌– ಒಂದು ಚಿಂತನೆ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
ಹಲವೆಡೆ ಮತಹಕ್ಕು ಹೊಂದುವುದು ಅಪರಾಧ. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಹರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವೂ ಸಲ್ಲದು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ
ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
