ಯಡ್ರಾಮಿ: ‘ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾಡು–ನುಡಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು’

ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಅಮೃತ ಡಿ.ದೊಡ್ಮನಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:26 IST
Kannada sahithya sammelana

